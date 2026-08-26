Sono partiti a Capistrano i lavori per il ripristino del muro della scuola di via Guglielmo Marconi, danneggiato e parzialmente ceduto durante i violenti fenomeni temporaleschi dello scorso marzo. L’intervento prende il via, secondo quanto riferisce l’amministrazione comunale, appena quindici giorni dopo l’invio del decreto con cui la Protezione civile regionale ha disposto lo stanziamento delle somme necessarie.

L’apertura del cantiere è stata salutata dal sindaco Marco Pio Martino, che ha incontrato sul posto i rappresentanti della scuola, dell’ufficio tecnico comunale e dell’impresa incaricata dei lavori. Erano presenti il dirigente scolastico del plesso di Vallelonga Rocco Olivadese, il vice Giuseppe Salerno, la coordinatrice di plesso Daniela Pasceri, il responsabile dell’Ufficio tecnico Vito Bruno Roti, il vicesindaco Vito Pirruccio, il direttore dei lavori Rubens Cosco e i rappresentanti della DM.Coge di Argusto, impresa aggiudicataria dell’intervento.

L’obiettivo è rientrare a scuola il 15 settembre

La priorità dell’amministrazione è quella di consentire agli alunni di tornare regolarmente nel plesso di via Guglielmo Marconi con l’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per il 15 settembre. Una scadenza sulla quale il sindaco aveva assunto un impegno con le famiglie e che, con l’apertura del cantiere, il Comune ritiene di poter rispettare.

Al termine degli interventi, inoltre, la storica struttura scolastica dovrebbe poter contare anche sui nuovi locali destinati alla mensa, ampliando così i servizi a disposizione degli studenti.

Il Comune sottolinea la rapidità dell’iter amministrativo avviato dopo l’assegnazione dei fondi. In pochi giorni gli uffici, anche alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla dirigenza scolastica e dai genitori degli alunni, hanno proceduto all’affidamento della direzione dei lavori, alla predisposizione del progetto definitivo-esecutivo e all’affidamento dell’intervento, fino alla consegna del cantiere all’impresa.

Il Comune: «Uffici al lavoro anche ad agosto»

L’amministrazione rivendica in particolare il lavoro svolto durante le settimane centrali di agosto per accelerare tutte le procedure e ridurre al minimo i tempi necessari all’avvio dell’opera.

Per il sindaco Martino, l’intervento rappresenta anche il risultato del confronto avviato con gli uffici regionali dopo gli eventi alluvionali dei mesi scorsi. Capistrano, sottolinea il Comune, è risultato tra gli enti calabresi destinatari di risorse nell’ambito degli stanziamenti della Protezione civile regionale per i danni provocati dal maltempo.

L’obiettivo immediato resta adesso quello di completare le opere necessarie in tempo utile per garantire un rientro regolare e in sicurezza degli studenti nella sede scolastica di via Marconi.