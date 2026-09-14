Cambio al vertice della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia. Venerdì 18 settembre, alle 10.30, nel piazzale antistante la sede di Vibo Marina, si svolgerà la cerimonia per il passaggio di consegne tra il capitano di fregata Guido Avallone e il nuovo comandante designato Fabrizio Vittozzi.

A presiedere la cerimonia sarà il direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, il contrammiraglio Giuseppe Sciarrone. All'appuntamento prenderanno parte anche le principali autorità civili, militari e religiose della provincia di Vibo Valentia.

Il tradizionale rito del passaggio delle consegne segnerà la conclusione dell'esperienza vibonese di Avallone, alla guida del Compartimento marittimo negli ultimi due anni, e l'insediamento di Vittozzi.

Il nuovo comandante arriva dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dove ha ricoperto da ultimo l'incarico di capo Sezione Impiego Sottufficiali e Graduati presso il Reparto I – Personale.

Si chiude invece dopo due anni il mandato di Guido Avallone a Vibo Valentia. Un periodo durante il quale l'attività della Capitaneria si è concentrata sul presidio del territorio marittimo e costiero e sul rafforzamento delle operazioni di vigilanza e controllo.

Tra i principali ambiti di intervento figurano la tutela dell'ambiente marino e costiero, la salvaguardia del demanio marittimo, i controlli sull'intera filiera della pesca, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Per Avallone è adesso previsto un nuovo incarico a Roma. Al termine del mandato vibonese raggiungerà il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dove sarà impegnato presso il Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima.

La cerimonia del 18 settembre sancirà dunque ufficialmente l'avvicendamento alla guida della Capitaneria vibonese e l'inizio del mandato del capitano di fregata Fabrizio Vittozzi.