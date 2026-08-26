Erano rimasti bloccati su un costone roccioso alla Grotta del Palombaro. Il moto ondoso e gli scogli affioranti hanno impedito l’intervento della motovedetta: i soccorritori li hanno raggiunti a nuoto e riportati sulla battigia

Due turisti rimasti bloccati su un costone roccioso a Capo Vaticano, impossibilitati a tornare a riva a causa del mare agitato, sono stati raggiunti e tratti in salvo dai vigili del fuoco al termine di un delicato intervento di soccorso.

L’allarme è scattato intorno alle 18 di ieri, 25 agosto, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia è intervenuta nel territorio comunale di Ricadi, nella zona della Grotta del Palombaro.

I due turisti si trovavano lungo la costa quando sono stati sorpresi dal peggioramento delle condizioni del mare. Il moto ondoso ha impedito loro di rientrare verso la battigia e, per mettersi al riparo dalle onde, sono rimasti arrampicati su un costone roccioso in attesa dei soccorsi.

Il recupero reso difficile dal mare agitato

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse. Il forte moto ondoso, insieme alla presenza di formazioni rocciose semi-sommerse e in parte affioranti, ha infatti impedito di procedere al recupero direttamente attraverso la motovedetta della Capitaneria di Porto.

È stato quindi necessario far intervenire il personale dei vigili del fuoco abilitato al soccorso acquatico, supportato dagli operatori specializzati nel soccorso fluviale e alluvionale.

I soccorritori hanno raggiunto i due turisti effettuando specifiche manovre di salvamento a nuoto, riuscendo infine a portarli lontano dal costone e verso una zona sicura.

Il rientro fino alla strada principale

Una volta raggiunta la battigia, i due turisti sono stati accompagnati dai vigili del fuoco lungo un sentiero di fortuna, fino a raggiungere la strada principale.

L’intervento si è così concluso con il recupero in sicurezza dei due vacanzieri, rimasti intrappolati in uno dei tratti più suggestivi ma anche più impervi della costa di Capo Vaticano.