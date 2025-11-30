Nei giorni scorsi, nell’ambito di un dispositivo mirato di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia di Tropea hanno eseguito verifiche volte al rispetto delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione applicate ai soggetti monitorati, nonché alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto delle condotte pericolose alla guida. Nel corso delle attività, i militari della Stazione di Limbadi hanno denunciato un uomo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ritenuto – allo stato degli atti e fatti salvi gli ulteriori approfondimenti – responsabile della violazione degli obblighi imposti. L’uomo è stato infatti sorpreso in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali, condotta in contrasto con le prescrizioni della misura in atto. Dell’accertamento è stata data comunicazione alla competente Autorità giudiziaria.

Nel prosieguo dell’azione di controllo del territorio, i carabinieri hanno anche denunciato una seconda persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per inosservanza delle prescrizioni: l’uomo, destinatario della misura in relazione a pregresse vicende di maltrattamenti in famiglia, è stato sorpreso al di fuori dell’abitazione dove era tenuto a permanere in quel momento.

Sempre a Limbadi, nel corso di specifici servizi finalizzati al controllo della corretta custodia delle armi e delle munizioni legalmente detenute, i militari hanno denunciato un uomo del posto dopo aver accertato la presenza di 12 cartucce in più rispetto a quanto dichiarato in sede di denuncia, configurando un’irregolarità nella detenzione del materiale. Durante le ispezioni della circolazione stradale, due conducenti sono stati controllati poiché presentavano sintomi compatibili con l’assunzione di bevande alcoliche. Entrambi si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti alcolemici previsti dal Codice della strada: per entrambi è scattata la denuncia, oltre al ritiro della patente e al sequestro dei veicoli ai fini della confisca. L’attività s’inserisce nel quadro della costante azione di vigilanza e prevenzione svolta dai carabinieri della Compagnia di Tropea per garantire legalità e sicurezza nell’area di competenza.