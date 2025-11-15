Rafforzato il numero di operatori nella Casa circondariale per garantire maggiore supporto al personale già in servizio. In tutta la Calabria gli innesti sono stati 166. Negli ultimi mesi sono state numerose le aggressioni ai danni degli agenti. Ferro: «Boccata di ossigeno»

Al via oggi il piano di mobilità collegato al 185° Corso Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria, con l’arrivo in Calabria di 166 nuovi agenti. Tra le destinazioni, Vibo Valentia riceverà 30 unità, un significativo rinforzo per la Casa Circondariale cittadina, tra le strutture più sollecitate della regione. Negli ultimi mesi, infatti, sono state numerose le aggressioni da parte dei detenuti e le situazioni di forte tensione.

Gli agenti saranno distribuiti negli altri istituti calabresi come segue: Castrovillari 14, Catanzaro 36, Cosenza 15, Crotone 2, Laureana 3, Locri 5, Palmi 16, Paola 11, Reggio Calabria Arghillà 26 e Rossano 8.

«Con l’arrivo di queste unità, che vanno ad aggiungersi ai neo assunti agenti del 185° Corso arrivati a ottobre, abbiamo aumentato la pianta organica degli istituti di 109 unità. Queste ulteriori assegnazioni saranno un prezioso supporto per gli agenti già operativi negli istituti», ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove.

Un commento sul valore di questo incremento è arrivato anche dal sottosegretario agli Interni Wanda Ferro: «L’arrivo di questi agenti presso gli istituti calabresi e l’aumento di pianta organica negli istituti della Regione sono un’ulteriore boccata di ossigeno per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno affrontano le difficoltà all’interno degli istituti penitenziari. Un sentito ringraziamento, ancora una volta, al Sottosegretario Delmastro per il costante impegno nei confronti della Polizia Penitenziaria. Continueremo, insieme, a lavorare per il territorio».