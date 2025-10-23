Un fornello a gas trasformato in un’arma. La rivolta domata grazie alla professionalità degli agenti che hanno deferito due detenuti all’autorità giudiziaria
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Una rivolta all’interno del carcere di Vibo Valentia è stata domata dalla polizia penitenziaria. Nel reparto di Media sicurezza, gli agenti hanno infatti avviato un controllo mirato su due detenuti che hanno reagito con violenza, barricandosi in cella e dando il via ad una violenta reazione armati di oggetti metallici, strappati da un tavolo ed usati come spranghe, ed un fornello a gas usato come una sorta di lanciafiamme artigianale. Scansando il fuoco ed evitando gravi ustioni, la polizia penitenziaria è riuscita a ripristinare l’ordine senza che nessuno tra gli agenti e i detenuti riportasse ferite. Messa in sicurezza l’area dove sono avvenuti i disordini, i due detenuti sono stati quindi bloccati e trasferiti in un’altra cella ed isolati, oltre ad essere denunciati alla Procura di Vibo Valentia per i disordini provocati nell’istituto penitenziario. La perquisizione all’interno della cella ha permesso alla polizia penitenziaria di rinvenire un telefonino, strumento di comunicazione assolutamente vietato in carcere. A complimentarsi con la professionalità della polizia penitenziaria di Vibo Valentia è stato Sandrino Scalzo, segretario provinciale dell’Osapp.