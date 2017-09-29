Il sindacato autonomo di polizia denuncia la grave carenza di organico. Davanti ai cancelli della casa circondariale anche i parlamentari calabresi

Non ce la fanno più gli agenti della polizia penitenziaria di Vibo Valentia. Solo 137 agenti di polizia penitenziaria sono davvero pochi per far fronte ad un numero sempre crescente di detenuti. Mentre è in corso il sit in organizzato dal Sappe, arriva infatti una camionetta che trasporta altri dieci detenuti che si andranno ad aggiungere ai 420 già presenti.

“La situazione – dice il segretario provinciale Francesco Ciccone – è ormai insostenibile”. Accanto a lui i parlamentari Dalila Nesci, Bruno Censore e Roberto Occhiuto che prima di essere ricevuti dal direttore dell’istituto penitenziario, si sono impegnati a mettere in campo ogni iniziativa utile

a risolvere un problema che interessa tutti gli istituti penitenziari italiani, ma che a Vibo Valentia assume ben più preoccupanti.