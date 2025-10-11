Nei pressi di Vibo Marina la crescita incontrollata della vegetazione nasconde la segnaletica stradale lungo l’importante e trafficata arteria di collegamento causando errori e rischi di tamponamento
PHOTO
La foto segnalazione di un lettore mostra in modo eloquente quale sia la situazione della segnaletica posta presso un importante bivio lungo la strada Statale 18. I cartelli recanti le indicazioni direzionali sono quasi invisibili a causa della crescita incontrollata della vegetazione spontanea. E non si tratta di una strada qualsiasi e di località secondarie, ma di un bivio che dalla Statale 18 si dirama verso importanti destinazioni come la stazione FS di Vibo-Pizzo, la strada provinciale per Tropea e verso il porto di Vibo Marina.
Lo scatto effettuato dall’utente stradale non ha bisogno di commenti, ma serve a sollecitare chi di competenza a provvedere per rendere visibili i cartelli agli automobilisti che percorrono un’arteria importante e ad alta intensità di traffico veicolare come la Strada Statale 18. Qualche conducente- viene anche evidenziato- non accortosi del bivio, ha proseguito lungo l’arteria principale prima di rendersi conto dell’errore, mentre qualcun altro ha rischiato di essere tamponato per essersi fermato a leggere i cartelli da vicino. Situazione che si aggrava con il buio e che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza stradale. Da qui l’esigenza di intervenire al più presto.