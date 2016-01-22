Tutti gli articoli di Cronaca
Il caso Sant’Onofrio, dove in alcune pietanze servite alla mensa scolastica della scuola materna sono stati rinvenuti dei corpi estranei poi identificati come tarme del cibo, continua a portare con sé strascichi di varia natura. Intanto, sotto il profilo amministrativo con il Comune che ha, nella giornata di ieri, formalmente proceduto alla sospensione del servizio e all’avvio dell’iter per la revoca dell’appalto alla ditta cui è stata comminata una sanzione di 400 euro. Nello stesso atto si è disposto di avviare le procedure d’urgenza per l’individuazione di una nuova ditta.
L’episodio ha evidentemente richiamato l’attenzione delle autorità preposte che, al fine di stabilire l’effettiva gravità del caso e scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe, hanno avviato una serie di verifiche. Così, questa mattina di buon’ora, i Nas dei Catanzaro, insieme ai colleghi della Compagnia dei carabinieri di Vibo Valentia, si sono presentati presso i locali della scuola elementare di Maierato (altro comune, insieme a Stefanaconi, dove opera la medesima azienda già in servizio a Sant’Onofrio) per visionare lo stato dei locali mensa e dell’attiguo centro cottura. In tale scuola, infatti, esistono locali adibiti alla preparazione dei pasti destinati agli alunni, a differenza degli altri due comuni le cui mense vengono rifornite dalle pietanze preparate presso un centro cottura di Ionadi.
Locali, quelli di Maierato, autorizzati dall’Asp e dotati delle necessarie certificazioni in materia igienico-sanitaria. I militari hanno dunque provveduto anche ad acquisire tale documentazione e ad ispezionare la cucina situata al pian terreno dell’edificio scolastico senza, in ogni caso, rinvenire elementi di criticità.
All’esito dell’ispezione, infatti, non sono state riscontrate violazioni alle norme igienico-sanitarie né sul piano amministrativo. Cosa che ha tranquillizzato i genitori degli alunni, allarmatisi questa mattina alla vista dei militari. Il servizio sta dunque procedendo regolarmente e i bambini, proprio in questi minuti, stanno consumando tranquillamente il pasto.
In ogni caso già nella giornata di ieri i sindaci di Maierato, Sergio Rizzo, e di Stefanaconi, Salvatore Di Sì, avevano scritto alla ditta in questione, «al fine di proseguire con una corretta e puntuale organizzazione del servizio mensa così come fino ad oggi è stato», esortandola a «procedere con perizia e nel rispetto dei menù indicati in fase di gara, al controllo della qualità e salubrità dei pasti forniti».