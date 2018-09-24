<p>E’ stata confermata dalla Cassazione la <strong>rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin,</strong> ex presidente del Tribunale civile <strong>di Vibo</strong> Valentia condannata in via definitiva per <strong>corruzione in atti giudiziari a due anni e e quattro mesi</strong>. La Suprema Corte ha infatti <strong>respinto</strong> – con il verdetto 22427 depositato oggi – il <strong>ricorso della Pasquin contro l’espulsione dall’ordinamento giudiziario</strong> deciso nei suoi confronti dal <strong>Consiglio superiore della magistratura</strong> con decisione depositata il 28 luglio 2017. Ad avviso della Cassazione, non merita obiezioni la pronuncia disciplinare del Csm che “ha rilevato<strong> l’estrema gravità dei fatti,</strong> evidenziando che il reato di corruzione in atti giudiziari commesso da un magistrato costituisce una condotta che attinge al <strong>massimo livello di intollerabilità da parte dell’ordinamento</strong>, qualunque e di qualunque entità ne sia l’utile che se ne trae, ed è fonte di discredito per la magistratura”. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28988"></div>\n\nNel caso della Pasquin, secondo i giudici, il verdetto del Csm non ha riscontrato “alcun elemento idoneo a fornire una qualche <strong>parvenza di giustificabilità nel comportamento dell’incolpata</strong>, tale da indurre ad una riflessione sull’eventualità di una graduazione della sanzione”. Patrizia Pasquin, tra l’altro, “con <strong>atti contrari ai doveri di ufficio”</strong> – ricorda la Cassazione – aveva favorito una persona a lei legata da “stretti rapporti personali” in un procedimento, la cosiddetta <strong>vicenda ‘Ventura’,</strong> nel quale avrebbe dovuto astenersi dalla trattazione di una procedura fallimentare che riguardava il suo conoscente, <strong>“ricevendo in compenso continuative forniture di derrate” alimentari. </strong>Patrizia Pasquin <em>(in foto),</em> 64 anni, residente a Tropea, è stata presidente della sezione civile del Tribunale di Vibo Valentia e prima ancora pm alla Procura di Vibo. <span style="text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>