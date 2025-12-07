L’ennesimo episodio questa mattina in viale Kennedy. Solo pochi giorni fa gli ungulati erano stati avvistati in viale Affaccio. E intanto il Comune annuncia l’arrivo delle gabbie-trappola

Non è più una sorpresa, ormai, imbattersi in cinghiali che passeggiano per le vie di Vibo Valentia.

L’ennesimo episodio si è verificato questa mattina, quando quattro ungulati sono stati immortalati da un passante mentre attraversavano viale Kennedy nei pressi dell’ospedale Jazzolino. Il loro passaggio ha costretto gli automobilisti a fermarsi per lasciar passare quella che sembrava una vera e propria famiglia.

A conferma di un fenomeno sempre più frequente, solo qualche giorno fa altri esemplari erano stati avvistati in pieno centro urbano, nei pressi dell’ufficio postale di viale Affaccio, suscitando sgomento e preoccupazione tra residenti e passanti.

La presenza ricorrente degli ungulati in città riaccende il dibattito sulla gestione del territorio e sulla necessità di interventi strutturali. Proprio nei giorni scorsi il Comune di Vibo Valentia ha annunciato l’arrivo di dieci gabbie-trappola destinate alla cattura degli animali.

Intanto, la cittadinanza continua a segnalare movimenti di cinghiali in zone densamente frequentate, alimentando timori per la sicurezza stradale e per l’incolumità pubblica.