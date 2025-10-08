Ordinanza di divieto temporaneo dell’uso dell’acqua proveniente dalla condotta idrica che serve la frazione Morsillara del comune di Stefanaconi. E’ quanto disposto con apposita ordinanza dalla commissione straordinaria del Municipio di Stefanaconi dopo l’ultimo rapporto di prova relativo alle analisi di autocontrollo dal quale risulta che il laboratorio incaricato ha rilevato, nel campione analizzato, un superamento dei limiti previsti dalla legge per i coliformi totali nell'acqua destinata al consumo umano proveniente dal serbatoio sito in località Morsillara. Ravvisata quindi la necessità di provvedere a tutela e salvaguardia della pubblica salute, la commissione straordinaria ha disposto il divieto dell'utilizzo dell'acqua della rete idrica per usi potabili e alimentari sino a nuove analisi con esito favorevole.