Il sindaco Romeo e l’assessore Soriano scrivono a Occhiuto in vista della stagione turistica 2027. Tra le proposte un tavolo tecnico permanente, il cofinanziamento regionale del servizio e la valorizzazione del porto come hub della Calabria tirrenica

Il trend positivo si conferma anche per il 2026: dopo il notevole incremento registrato lo scorso anno, si prevede anche per l’anno in corso un altro significativo aumento dei passeggeri in transito dal porto di Vibo Marina da/per le Isole Eolie. Numeri che non sono sfuggiti all’amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha chiesto formalmente alla Regione Calabria di attivarsi, in anticipo sulla stagione turistica 2027, per potenziare il collegamento marittimo tra lo scalo vibonese e le Sette Sorelle.

Attualmente il servizio di collegamento veloce viene garantito dalla compagnia di navigazione Liberty Lines, con finanziamento della Regione Sicilia, per mezzo di due corse settimanali, giovedì e domenica da giugno a settembre, effettuato da moderni aliscafi che riescono a trasportare fino a 300 passeggeri.

La richiesta alla Regione Calabria

La richiesta, a firma del sindaco Enzo Romeo e dell’assessore al Turismo Stefano Soriano, è stata indirizzata al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, all’assessore ai Trasporti, Gianluca Gallo, e all’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese.

Nella richiesta viene evidenziato come il collegamento Vibo Marina-Isole Eolie rappresenta un’importante occasione di sviluppo turistico ed economico e quindi un’opportunità da valorizzare al massimo per intercettare un bacino d’utenza sempre più ampio proveniente da diverse regioni.

La richiesta contiene la proposta di istituire un tavolo tecnico permanente aperto ai vari attori coinvolti nel settore dei collegamenti marittimi: Liberty Lines, Regione Sicilia, Autorità di sistema portuale, Camera di Commercio, associazioni di categoria e operatori turistici al fine di definire una strategia condivisa per il consolidamento dei risultati raggiunti e per un ulteriore loro incremento.

L’obiettivo delle corse giornaliere

Tra le possibili misure proposte dal Comune, viene indicato un cofinanziamento regionale insieme all’aumento del numero delle corse rendendo il servizio con cadenza giornaliera e non più bisettimanale. Un ulteriore punto riguarda l’obiettivo di valorizzare il porto di Vibo Marina come hub della Calabria Tirrenica per i collegamenti con l’arcipelago delle Eolie.

L’amministrazione comunale ha chiesto inoltre alla Giunta Regionale di valutare la possibilità di inserire, già nel bilancio di previsione per il 2027, uno specifico capitolo di spesa destinato al potenziamento dei collegamenti marittimi Vibo Marina-Isole Eolie, considerati di interesse strategico per la crescita economica del territorio.