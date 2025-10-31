E’ il viceprefetto aggiunto di Crotone, Sebastiano Tramontana, il commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso del Comune di Cessaniti dopo la dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale. Avrà il delicato compito di adottare tutti i provvedimenti finalizzati all’estinzione dei debiti del Comune e di adottare tutti gli atti finalizzati alla gestione del risanamento finanziario. La sua nomina è arrivata (come per legge in quanto organismo istituzionale) con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000. Si mira, dunque, al risanamento finanziario del Comune di Cessaniti, oggi guidato dal sindaco Enrico Sorrentino e in precedenza dal primo cittadino Francesco Mazzeo, quest’ultimo dimissionario nell’agosto del 2023. Andrà quindi esattamente quantificata, ricostituita e poi amministrata la massa passiva dell’ente tenendo conto del fondo di cassa sino al 31 dicembre 2024 per poi procedere alla liquidazione dei debiti, anche attraverso l’alienazione di beni patrimoniali e tenendo conto dei ratei dei mutui disponibili.