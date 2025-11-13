La delegazione locale rappresentata dagli assessori Pilegi, Soriano, Santoro, Continanza e dal segretario generale Scuglia ha partecipato a due panel focalizzati sull’innovazione e sulle pari opportunità nella Pa

«Il Comune di Vibo Valentia ha preso parte all’assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), in corso di svolgimento a Bologna, partecipando attivamente a due panel, il primo dedicato a governance e innovazione ed il secondo sulle pari opportunità», è quanto reso noto da palazzo Luigi Razza attraverso un comunicato stampa. «A rappresentare l’Amministrazione – prosegue la nota – una folta delegazione composta dagli assessori Loredana Pilegi (vicesindaco con delega a Urbanistica e Patrimonio), Stefano Soriano (Cultura), Luisa Santoro (Innovazione tecnologica e digitalizzazione) e Vania Continanza (Istruzione), oltre al gruppo dei consiglieri comunali. A partecipare all'incontro sull'innovazione digitale anche il segretario generale nonché dirigente ad interim alla Transizione digitale, Domenico Libero Scuglia».

«Durante l’incontro – si legge –, l’Ente ha avuto l’opportunità di illustrare i risultati conseguiti sul fronte della digitalizzazione dei Servizi comunali, frutto di un percorso di modernizzazione volto a semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione. Nel corso del suo intervento, la delegazione Vibonese ha sottolineato l’impegno costante del Comune verso una gestione più efficiente e trasparente, ponendo una particolare attenzione alle prospettive aperte dall’intelligenza artificiale come leva per innovare ulteriormente i processi e migliorare la qualità dei servizi. Sulle Pari opportunità, invece, è intervenuta il vicesindaco Pilegi».

«La partecipazione del Comune di Vibo Valentia all’assemblea nazionale dell’Anci – conclude la nota del comune – conferma la volontà dell’Amministrazione di essere parte attiva del dialogo nazionale sulle politiche di innovazione degli enti locali, contribuendo con esperienze concrete e proposte orientate ad una sempre più efficace iniziativa nei confronti del cittadino».