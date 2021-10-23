Gli agenti della Questura hanno identificato numerose persone e fermato diversi veicoli elevando anche alcune contestazioni al codice della strada

Intensificazione dei controlli nei posti maggiormente interessati dalla movida vibonese da parte della polizia. Nel corso della notte appena trascorsa, infatti, la Questura di Vibo Valentia, con il supporto del personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, ha identificato e controllato 175 persone e 65 veicoli, elevando anche due contestazioni al codice della strada.

La ripresa delle attività economiche ha consentito di controllare pure alcune attività di ristorazione e di somministrazione di bevande, contestando diverse sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa che regola l’attività dei pubblici esercizi.