Fine settimana di verifiche dei carabinieri nel Vibonese: ritirate numerose patenti, sequestri e fermi di veicoli. Identificati e deferiti due cittadini rumeni per la violenta lite in centro

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per rafforzare la sicurezza lungo le principali arterie stradali e nelle località a maggiore afflusso turistico durante la stagione estiva. Nel fine settimana i militari delle Compagnie di Tropea e Serra San Bruno hanno intensificato i controlli sulla circolazione stradale, denunciando otto persone per guida in stato di ebbrezza e due cittadini per rissa aggravata.

Nel territorio di competenza della Compagnia di Tropea, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia cinque persone, ritenute, allo stato degli accertamenti, responsabili del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel dettaglio, nella notte del 23 luglio sono stati denunciati tre conducenti. Uno di loro è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,71 grammi per litro, circostanza che ha comportato il sequestro del veicolo ai fini della confisca e il ritiro della patente di guida. Gli altri due automobilisti sono risultati positivi con valori rispettivamente pari a 0,71 e 0,78 grammi per litro, con conseguente ritiro del documento di guida.

I controlli sono proseguiti anche nella notte del 26 luglio, quando un altro automobilista è stato denunciato dopo essere stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,42 grammi per litro, mentre nella notte del 27 luglio è scattata la denuncia nei confronti di una giovane automobilista, risultata positiva all'etilometro con un valore di 0,96 grammi per litro. Anche in questi casi è stato disposto il ritiro della patente.

Analoga attività è stata svolta dai militari della Compagnia di Serra San Bruno, che hanno denunciato tre automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza. I controlli hanno fatto registrare tassi alcolemici pari a 1,14, 1,06 e 0,90 grammi per litro.

Per i primi due conducenti è stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, mentre per il terzo è stato eseguito il fermo amministrativo del mezzo ai fini della confisca. Per tutti è scattato il ritiro della patente e il deferimento all'autorità giudiziaria.

Nel corso degli stessi servizi, i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno inoltre sanzionato amministrativamente altri due conducenti, trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, disponendo anche in questo caso il ritiro della patente.

L'attività di controllo ha riguardato anche il contrasto agli episodi di violenza. I carabinieri della Stazione di Tropea hanno infatti deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia due cittadini rumeni, ritenuti, allo stato degli accertamenti, responsabili del reato di rissa aggravata.

L'indagine è scaturita da «una violenta lite verificatasi nella notte del 26 luglio nel centro cittadino». Gli investigatori, attraverso «l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei referti medici acquisiti presso il locale Pronto soccorso», sono riusciti a identificare due dei presunti partecipanti. Entrambi hanno riportato ferite lacero-contuse al capo, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali altri soggetti coinvolti.

Nel corso dell'operazione, i militari della Compagnia di Tropea hanno inoltre controllato 47 veicoli, identificato 125 persone ed eseguito tre perquisizioni personali e veicolari.

Come evidenziato dall'Arma, l'attività «si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia per contrastare i comportamenti che mettono a rischio la sicurezza della circolazione stradale, prevenire episodi di violenza e garantire la tutela dell'incolumità dei cittadini e dei numerosi turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva».