Chiusa la strada principale di ingresso al paese e danni anche alla rete idrica

Causa disagi a non finire l’ondata di maltempo nella frazione Triparni di Vibo Valentia, già duramente colpita negli scorsi anni da frane e smottamenti in un territorio che aspetta da tempo di essere messo in sicurezza. La pioggia ed il vento hanno causato nel corso della notte diversi crolli in alcune abitazioni ed immobili per via del cedimento del terreno sottostante, specie nei pressi della piazza del paese, già in parte crollata – sempre per il maltempo – circa dieci anni fa. La strada principale di accesso a Triparni è stata chiusa al traffico, tanto che neppure l’ambulanza o i vigili del fuoco riescono a passare a causa di detriti, macerie e fango non ancora rimossi. Danni anche alla rete idrica del paese, collegata attraverso un tubo esterno che attualmente si trova sotto le macerie. Una situazione preoccupante quando siamo solamente all’inizio della lunga stagione invernale. [Guarda le foto e il servizio dopo la pubblicità]