I volontari del progetto di servizio civile nazionale “Cultura, colori e sapori di Nicotera” (Rita La Rosa, Assuntina La Malfa, Albino Larocca, Clemente Desiderato, Vincenzo Arcuri, Francesco Luca Mangialardo), a seguito degli atti vandalici commessi nel Santuario di San Francesco di Paola nella notte tra il 19 ed il 20 aprile scorsi, effettueranno una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto al parroco don Francesco Vardè per coprire parte delle spese che serviranno a riparare i danni subiti.
In occasione della santa novena dedicata al patrono della Calabria, il 4, 5 e 6 maggio i volontari allestiranno un banchetto sul sagrato del santuario con delle piantine che saranno offerte a quanti doneranno un contributo.
