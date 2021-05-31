Le piante erano circa trecento e di tipologia "olandese". Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Vibo Valentia, sono state distrutte previo campionamento

Una piantagione di canapa del tipo “olandese” è stata rinvenuta questa mattina a Dasà dai carabinieri della stazione di Dinami, unitamente a quelli di Arena e con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri “Calabria”. Da alcuni giorni, infatti, i carabinieri hanno intensificato i controlli antidroga nell’area delle Serre vibonesi.

Le circa trecento piante rinvenute, di altezza variabile tra i 30 e i 50 cm, erano dotate di autonomo impianto di irrigazione e collocate in un’impervia area della località “Brazzara” del comune di Dasà. Non si tratta stavolta della solita “canapa indica”: l’“olandese”, infatti, è un tipo di pianta “nana” in quanto, nel periodo di massima maturazione, non raggiunge un’altezza superiore al metro.

La coltivazione in questione avrebbe avuto un valore potenziale sul mercato, una volta ultimato il ciclo di produzione, di circa 200mila euro all’ingrosso. Tutte le piante, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Vibo Valentia, sono state distrutte previo campionamento.