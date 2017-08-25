Le condizioni del 73enne Giuseppe Scopacasa erano subito apparse gravi. Morto in ospedale a Vibo

Non ha superato la notte Giuseppe Scopacasa, il 73enne rimasto ieri sera gravemente ustionato ieri sera nella sua abitazione di Dasà sita su corso Umberto al numero 41. E’ deceduto stamattina all’ospedale di Vibo dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita. Gravissime le ustioni su tutto il corpo. L’anziano si sarebbe acceso una sigaretta mentre era a letto prima di addormentarsi. Una leggerezza che gli è costata la vita. L’anziano viveva da solo, accudito da una nipote che era andata via poco prima ed è ritornato richiamata dalle urla dei vicini. A prestare i primi soccorsi erano stati i residenti della zona che si erano subito accorti dell’incendio.

Sul posto si erano poi prontamente portati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Arena. I funerali di Giuseppe, detto Pepè, Scopacasa, si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 17 nella chiesa della Madonna della Consolazione di Dasà dove la salma giungerà direttamente in chiesa. La camera ardente è stata allestita nella sala dell’obitorio di Vibo Valentia.

