La Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia, ha eseguito otto ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, emesse dal gip presso il Tribunale di Vibo Valentia, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
I nomi delle persone arrestate (in foto all’uscita dal Comando provinciale dei carabinieri): Giuseppe Mazzone, 49 anni, di San Calogero; Antonio Ventrice, 30 anni, di Pernocari di Rombiolo; Francesco Costa, 33 anni, di Nicotera; Ezio Mercuri, 53 anni, di Nicotera; Giuseppe Fortuna, 33 anni, di Vibo Valentia; Mariuccia Franza, 60 anni, di Vibo Valentia; Francesco Umberto Ionadi, 33 anni, di Vibo Valentia; Giuseppe Ionadi, 31 anni, di Vibo Valentia.
Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà nella Sala Briefing del Comando Provinciale di Vibo Valentia alle ore 11.30, alla presenza del Procuratore Capo facente funzione Michele Sirgiovanni.