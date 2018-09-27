<p>Emergono risvolti interessanti nell’ambito della<strong> prima riunione della nuova commissione paritetica,</strong> chiamata a ricomporre la controversia tra la <strong>diocesi </strong>di Mileto-Nicotera-Tropea<strong> e la fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”</strong> di Paravati, originata dalle mancate <strong>riforme allo statuto</strong> richieste tempo fa dal vescovo Luigi Renzo. Da quanto trapela, infatti, <strong>l’incontro</strong> di martedì avrebbe avuto un<strong> esito sostanzialmente positivo,</strong> nel senso che sarebbero state trovate <strong>convergenze sui punti caldi</strong> e sarebbero state così poste le basi per dare finalmente seguito ai cambiamenti richiesti dal presule miletese <strong>“in piena sintonia con la Santa Sede”,</strong> come da lui stesso ha più volte affermato. È chiaro che questi appaiono solo come dei primi passi per ciò che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare l’avvio di un<strong> “nuovo corso” nei rapporti tra la diocesi e la fondazione</strong> sorta anni fa su input di <strong>Natuzza Evolo.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-25646"></div>\n\nÈ altrettanto certo, però, che dopo le angosce delle scorse settimane in cui la frattura sembrava ormai insanabile e netta era la percezione che si stesse per precipitare nel baratro (con buona pace dell’eredità spirituale lasciata in vita da <strong>Mamma Natuzza</strong>), i devoti dell’umile donna calabrese, sparsi per il mondo, possono adesso tirare un <strong>sospiro di sollievo</strong> e ridare fiato alle speranze di vedere finalmente<strong> consacrata la “Grande chiesa” della Villa della Gioia</strong>, magari con tanto di partenza del processo di <strong>beatificazione,</strong> che poi è quello a cui realmente tengono. La <strong>commissione paritetica</strong> – composta dall’attuale direttore dell’ufficio amministrativo don Antonio Russo, dal vicario episcopale monsignor Vincenzo Varone e dall’avvocato Manuela Di Sensi per quanto riguarda la diocesi, e dal presidente Pasquale Anastasi, dal vicepresidente Vincenzo Trungadi e dall’avvocato Emilio Artiglieri per quanto attiene alla Fondazione – ha convenuto di <strong>rivedersi alla fine del mese ottobre.</strong> Più precisamente qualche giorno prima di <strong>due appuntamenti particolarmente sentiti dai figli di “Mamma Natuzza”:</strong> la ricorrenza dell’anniversario della sua morte, avvenuta l’1 novembre, nella festività di Ognissanti del 2009, e l’arrivo a Paravati della statua della Vergine “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” nelle sembianze di giovinetta. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28445"></div>\n\nLa sensazione è che, qualora vengano fatti passi decisivi verso l’attuazione delle <strong>riforme dello statuto</strong> – in particolare riguardanti l’ampliamento del consiglio d’amministrazione ad undici membri e l’inserimento al suo interno di tre delegati della Curia, l’eliminazione del testamento spirituale della mistica, con l’aggiunta dell’inciso che lo spirito dell’ente morale è costituito dalla volontà da lei manifestata in tale documento e la sottolineatura che la cura e la gestione della chiesa saranno di pertinenza della diocesi – già nell’ambito di quelle manifestazioni religiose <strong>monsignor Renzo potrebbe dare qualche “bella notizia”</strong> ai devoti dell’umile donna calabrese. Si sta correndo troppo? Forse. Rimane la speranza, che poi è l’ultima a morire. </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>