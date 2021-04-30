Operazione dei carabinieri forestali della Stazione di Serra San Bruno. Sequestrato il sito di località Andriolo

Nel corso di servizi mirati alla tutela dell’ambiente predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, volti all’accertamento del regolare smaltimento dei rifiuti solidi e urbani, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serra San Bruno hanno denunciato alla Procura di Vibo due persone. All’esito degli accertamenti è emerso che i denunciati – rispettivamente il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Simbario, Giuseppe Iennarella, e il sindaco Ovidio Romano – , secondo i carabinieri avevano effettuato un deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani e speciali. Nello specifico, si tratta dei rifiuti derivanti dalla raccolta nel centro abitato, per un volume complessivo di oltre 5.000 metri cubi, posti sul suolo alla rinfusa e senza alcuna precauzione o protezione dagli agenti atmosferici presso il Ccr, sito in località Andriolo. Il sito è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Rimane alta la soglia di attenzione dei Carabinieri Forestali sulla tutela del territorio e dell’ambiente, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.