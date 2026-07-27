L’uomo, di nazionalità argentina, si trovava in uno stabilimento balneare. È intervenuto anche l’elisoccorso ma le manovre di rianimazione durate circa un’ora non hanno dato esito

Un turista argentino è morto oggi a causa di un improvviso malore, forse un infarto, mentre si trovava sulla spiaggia in uno stabilimento balneare a Parghelia, nel Vibonese. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i mezzi della Guardia costiera: un equipaggio via mare con e una pattuglia via terra della Capitaneria di Tropea.

I sanitari dell'ambulanza del 118 giunti insieme all'equipaggio dell'elisoccorso fatto decollare per velocizzare il trasferimento, hanno avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare andate avanti per quasi un'ora, ma ogni tentativo è stato vano.

Con quello di oggi salgono a tre le vittime in soli otto giorni nello stesso tratto di costa, colpite da malori improvvisi mentre si trovavano in spiaggia o in acqua.