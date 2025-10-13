Il documento costato oltre 134mila euro e frutto di un percorso tecnico avviato nel 2008 delinea l’assetto del territorio, recepisce i vincoli ambientali e include la valutazione strategica degli impatti

Sta per approdare in Consiglio comunale a Drapia la documentazione relativa al nuovo piano urbanistico (Piano strutturale comunale), un lungo e articolato iter progettuale avviato nel 2008 e proseguito nel tempo attraverso fasi di consultazione, adeguamenti normativi e sostituzioni all’interno del gruppo di progettazione originario. Nel sono dunque contenute le caratteristiche agricole, forestali e ambientali del territorio (usi del suolo, coltivazioni, aree verdi, eccetera); l’assetto urbanistico generale: zone residenziali, produttive, agricole, viabilità, servizi pubblici, vincoli, eccetera; l’analisi degli impatti ambientali delle scelte urbanistiche proposte (ad esempio il consumo di suolo, il rischio idrogeologico, l’impatto su habitat naturali). Inoltre, riporta i vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (come le aree sottoposte a tutela, vincoli idrogeologici, aree protette, eccetera).

Tra i soggetti coinvolti figurano lo studio D:Rhdinale-Rigoli-Gullì&Associati e i professionisti Francesco La Bella (agronomo), Domenico Broso (geologo) e Francesco Rombolà (ingegnere ambientale), che hanno curato l’adeguamento del Piano alle prescrizioni del Tavolo tecnico regionale. Il Psc include anche la relazione di controdeduzione alle osservazioni presentate da cittadini e tecnici durante il periodo di pubblicazione. Il documento ha inoltre ottenuto il parere favorevole sulla Valutazione ambientale strategica (Vas) e la Valutazione di incidenza da parte del dipartimento Ambiente regionale (decreto n. 10287/2025). Ora il pacchetto completo degli elaborati sarà trasmesso al Consiglio comunale che, nella prossima seduta, ne valuterà l’approvazione.

Il costo complessivo sostenuto dal Comune per gli incarichi di progettazione urbanistica ammonta a 130.400 euro. Con l’approvazione del Psc, Drapia si doterà di uno strumento aggiornato di pianificazione territoriale, ritenuto fondamentale per l’ordinato sviluppo urbanistico e ambientale del territorio comunale ed è composto da diverse “tavole” che mostrano l’organizzazione e lo sviluppo futuro del territorio.