La Guardia di Finanza di Vibo Valentia riesce a scovare la sostanza stupefacente grazie al fiuto di un pastore tedesco

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, all’esito di una mirata attività di intelligence, finalizzata al contrasto del fenomeno dell’illecita vendita di sostanze stupefacenti, unitamente a unità cinofile del Gruppo di Lamezia Terme, hanno effettuato nel comune di Ionadi, una perquisizione domiciliare in un’abitazione di un giovane residente nella zona. Grazie al fiuto di Ulisse, un pastore tedesco di tre anni, è stato possibile rinvenire, abilmente occultato nel tetto dell’abitazione, un sacco nero contenente circa due chili di marijuana, sottoposti a sequestro dalle fiamme gialle. Il giovane (di cui la Guardia di Finanza non ha inteso, al momento, fornire le generalità), dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione della locale autorità giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La partita di droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa ventimila euro. Nell’abitazione sono stati inoltre rinvenuti 1.300 euro in contanti, sottoposti a sequestro, in quanto ritenuti proventi illeciti dello spaccio, più un bilancino utilizzato per pesare la droga e due cellulari, presumibilmente utilizzati per gestire l’attività illecita.