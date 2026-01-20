L’allerta rossa fino a mezzanotte e quella arancione prevista per la giornata di mercoledì 21 gennaio sta spingendo le Amministrazioni a prorogare il provvedimento di chiusura già adottato oggi da quasi tutti gli enti

A seguito dell’allerta arancione (oggi rossa fino alla mezzanotte) diramata per la giornata di domani, 21 gennaio su tutta la provincia di Vibo Valentia, alcuni Comuni stanno optando per la chiusura delle scuole. La sospensione delle lezioni viene valutata alla luce delle intense precipitazioni e tempeste di vento che interessano il comprensorio. L’intento è quello di limitare gli spostamenti della popolazione scolastica, prevenendo situazioni di pericolo. Ecco l’elenco in costante aggiornamento sulle ordinanze emesse dai sindaci dei Comuni vibonesi.

Arena

Briatico

Brognaturo

Cessaniti (chiuse scuole e cimiteri)

Polia

San Nicola da Crissa

Serra San Bruno

Spadola

Vibo Valentia

*In aggiornamento