L’ipotesi dolosa è al momento la pista privilegiata dagli inquirenti. Restano da quantificare i danni causati dal rogo.

Un rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato questa mattina alle prime luci dell’alba, un escavatore impegnato nei lavori di costruzione del nuovo teatro di Vibo Valentia, nel cantiere sito nel quartiere Moderata Durant.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno provveduto a domare le fiamme che hanno causato danni ancora da quantificare. La matrice dolosa è al momento la pista privilegiata seguita da Polizia e Carabinieri che si sono portati sul cantiere provvedendo ad effettuare i rilievi del caso.