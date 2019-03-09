I carabinieri scoprono «gravissime irregolarità» igienico-sanitarie, ed anche sulle assunzioni del personale: alcuni lavoratori si erano nascosti perfino nelle celle frigorifere

Controlli intensificati in occasione della festa della donna, nei locali della movida napitina, e nuove sanzioni vergate dall’Arma. Ieri sera, infatti, i carabinieri della stazione di Pizzo unitamente a quelli della Radiomobile, coadiuvati dagli specialisti del Nas di Catanzaro e del Nucleo ispettorato del lavoro di Vibo Valentia, hanno eseguito un controllo presso un noto ristorante di Pizzo, il Mocambo, ove era stata organizzata una serata a tema con ospiti del mondo dello spettacolo. Il controllo riscontrava «gravissime irregolarità» dal punto di vista igienico sanitario, fra le quali: prodotti ittici scaduti e mal conservati; alimenti ammuffiti utilizzati per la preparazione dei piatti da servire; escrementi di gatto e di topo accanto ai vassoi predisposti per la serata. Ad aggravare il quadro complessivo sono stati riscontrati e sanzionati 10 lavoratori in nero, privi di qualunque titolo

di assunzione che, in alcuni casi, hanno anche cercato di nascondersi al controllo chiudendosi all’interno della cella frigorifera del locale, con gravi rischi per la loro incolumità. Il cibo e l’intera area della cella frigorifera venivano poste sotto sequestro.

Il titolare, S. G. 65 anni, veniva deferito alla locale Procura per le gravissime mancanze igienico-sanitarie riscontrate, inoltre, venivano comminate complessivamente 40mila euro di sanzioni amministrative relative anche alla presenza di lavoratori in nero. In ultimo si procedeva alla revoca della licenza di somministrazione di alimenti all’attività e chiaramente annullata la serata. Quest’ultimo aspetto, seppur suscitando la rabbia di alcune signore intervenute sul posto per festeggiare, ha consentito di prevenire pericolosissime conseguenze alla salute di quest’ultime. In ogni caso, la serata con l’attore Marco Bocci ospite speciale, è proseguita in un altro locale, tutti gli ospiti si sono trasferiti all’hotel 501 di Vibo Valentia.