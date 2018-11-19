Contestati anche un danneggiamento ed un incendio ai danni di un capannone oltre alla detenzione di una pistola

E’ stata eseguita, fin dalle prime luci dell’alba, a Gerocarne, un’operazione dei carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tre persone, rispettivamente padre e figli, Giuseppe Donato, 49 anni, Salvatore e Peppino Donato, 24 e 20 anni, di Sant’Angelo di Gerocarne, ritenuti responsabili di estorsione aggravata continuata in danno di un avvocato vibonese, Rosario Lopreiato, del danneggiamento seguito da incendio di un capannone avvenuto nell’ottobre 2017 e detenzione e porto di pistola. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo di Serra San Bruno e coordinate dalla Procura di Vibo Valentia. I dettagli dell’operazione sono stati forniti nel corso di una conferenza stampa al Comando provinciale di Vibo Valentia.