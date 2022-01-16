Dal 21 dicembre scorso ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Nicotera a seguito di una perizia

Fissato dalla seconda sezione della Corte d’Appello di Catanzaro il processo di secondo grado nei confronti di Antonio Mancuso, 84 anni, di Limbadi, residente a Nicotera in contrada Gatto, condannato il 28 giugno scorso a 10 anni e 6 mesi dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Tiziana Macrì) nel processo nato dall’operazione denominata “Maqlub” (che in arabo significa ribaltamento), scattata nel luglio del 2019 con il coordinamento della Dda di Catanzaro e condotta sul “campo” dai carabinieri della Compagnia di Tropea. Il processo per l’estorsione ai danni del commerciante di Nicotera, Carmine Zappia, inizierà l’8 marzo prossimo.



Antonio Mancuso è stato in primo grado condannato pure all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed anche al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili Carmine Zappia, Giulia Zappia, Antonio Zappia, la Provincia di Vibo (avvocato Maria Rosa Pisani), la Regione Calabria (avvocato Antonella Coscarella), il Comune di Nicotera (avvocato Michele Pagnotta). Gli Zappia si erano invece costituiti parti civili con l’avvocato Giovanna Fronte. Antonio Mancuso era invece difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo.



Antonio Mancuso il 21 dicembre scorso ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari avendo la Corte d’Appello di Catanzaro accolto un’istanza presentata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo. Dopo una relazione del medico dell’ospedale Cardarelli di Napoli che dava conto dell’incompatibilità di Antonio Mancuso con il regime carcerario e dopo relazione contraria da parte di un perito nominato dal Tribunale di Vibo Valentia, la Corte d’Appello ha infatti nominato a sua volta altro perito che ha concluso per l’incompatibilità di Antonio Mancuso con il carcere. [Continua in basso]

Le accuse della Dda

Del reato di estorsione aggravata dalle modalità mafiose erano accusati Alfonso Cicerone e Giuseppe Cicerone (che hanno scelto il rito abbreviato, con Cicerone condannato a 9 anni e 8 mesi), quali concorrenti e cointeressati dal boss Antonio Mancuso. I due sarebbero stati incaricati di tenere direttamente i rapporti con la vittima, l’imprenditore di Nicotera Carmine Zappia.



Proprio Antonio Mancuso, secondo l’accusa, avrebbe impartito le direttive per l’estorsione convocando la vittima alla sua presenza e interloquendo direttamente con la stessa, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dapprima asserendo di aver rilevato il residuo credito di centomila euro vantato da Maria Giacco nei confronti della vittima, Carmine Zappia, in relazione alla cessione nel maggio del 2011 di un immobile sito in via Filippella di Nicotera, quindi riferendo di agire per conto di terze persone non meglio specificate, mediante violenza e minaccia derivante “dall’appartenenza dei Cicerone e di Antonio Mancuso alla famiglia di ‘ndrangheta dei Mancuso di Limbadi e dal carisma mafioso di Mancuso Antonio, connesso al suo ruolo di riconosciuto referente di tale famiglia”.



Antonio Mancuso è il fratello più grande di Luigi Mancuso, quest’ultimo imputato nel maxiprocesso Rinascita Scott.

