Truffa aggravata ai danni dello Stato il reato ipotizzato con la richiesta di rinvio a giudizio. Ecco chi dovrà comparire dinanzi al gup

Truffa aggravata all’Inps ed ai danni dello Stato. Questa l’accusa formulata dal procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, che ha avanzato al gup richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 127 imputati residenti per la maggior parte dei casi nelle Preserre vibonesi ma non solo. Sarebbero stati tutti assunti come braccianti agricoli nella ditta agricola di Michelino De Pace, ma in realtà – secondo l’accusa – non avrebbero svolto alcuna attività agricola. Falsi lavoratori, dunque, che per lo più hanno percepito somme di vario importo dall’Inps a titolo di disoccupazione e malattia. [Continua]

Questi gli imputati per i quali il procuratore ha avanzato al gup la richiesta di rinvio a giudizio che verrà vagliata il 18 dicembre prossimo: Michelino De Pace, 49 anni, di Gerocarne ma domiciliato a Sorianello; Bruno Alessandria, 39 anni, di Sorianello; Salvatore Alessandria, 58 anni, di Soriano Calabro; Antonia Aloe, 43 anni, di Acquaro; Giglia Aloe, 45 anni, di Acquaro; Salvatore Amoroso, 55 anni, di Soriano Calabro; Rita Barba, 66 anni, di Sorianello; Rosa Barba, 52 anni, di Soriano Calabro; Laura Barbuto, 35 anni, di San Costantino Calabro; Mariagrazia Barilaro, 40 anni, di Gerocarne; Maria Graziella Barilaro, 48 anni, di Sorianello; Maria Teresa Barilaro, 63 anni, di Sorianello; Pasquale Barilaro, 46 anni, di Gerocarne; Luisa Bartolotta, 27 anni, di Sorianello; Annamaria Bartone, 42 anni, di Soriano Calabro; Giovanni Bava, 47 anni, di Soriano Calabro; Berarda Bertucci, 49 anni, di Soriano; Giuseppina Binanti, 39 anni, di Spadola; Francesco Caglioti, 57 anni, di Soriano Calabro; Immacolata Caglioti, 60 anni, di Gerocarne; Laura Caglioti, 53 anni, di Soriano Calabro; Maria Concetta Carchidi, 51 anni, di Serra San Bruno; Claudia Carè, 28 anni, di Acquaro; Daniela Carè, 28 anni, di Soriano Calabro; Pasquale Carè, 52 anni, di Acquaro;

Antonio Carpenti, 49 anni, di Soriano Calabro; Maria Caserta, 47 anni, di Acquaro; Angelo Castagna, 46 anni, di Soriano Calabro; Filomena Chiera, 59 anni, di Soriano; Maria Carmela Chiera, 31 anni di Gerocarne; Jenica Chirila, 42 anni, rumena residente a Sorianello; Elisa Cocciolo, 39 anni, di Soriano; Elisabetta Ciconte, 60 anni, di Sorianello; Maria Rosaria Ciurlia, 37 anni, di Sorianello; Francesca Cocciolo, 54 anni, di Soriano; Vincenzo Cocciolo, 32 anni, di Sorianello; Maria Teresa Cosmano, 42 anni, di Sorianello; Rita Costa, 59 anni, di Serra San Bruno; Ketty Cullia, 31 anni, di San Gregorio d’Ippona; Maria Cupelli, 48 anni, di Ionadi; Carolina Cupi, 65 anni, di San Costantino Calabro; Antonietta Daniele, 64 anni, nativa di Acquaro, residente a Vibo Valentia; Giuseppe Demasi, 61 anni, di Sorianello; Pietro De Pace, 48 anni, di Gerocarne; Rosa De Pace, 44 anni, di Gerocarne; Rosalba Di Niglio, 46 anni, di Gerocarne; Maria Donato, 42 anni, di Pizzoni; Elisabeth Fatiga, 51 anni, di Gerocarne; Rossana Fatiga, 38 anni, di Gerocarne; Eleonora Figliuzzi, 54 anni, di Sorianello; Maria Stella Figliuzzi, 41 anni, di Serra San Bruno; Stefano Figliuzzi, 58 anni, di Sorianello; Solange Foffi, 38 anni, di Sorianello; Cinzia Franzese, 35 anni, di Gerocarne; Elena Fresca, 56 anni, di San Costantino Calabro;

Giusy Furlano, 32 anni, di Gerocarne; Maria Vittoria Fuscà, 33 anni, di Soriano Calabro; Tiziana Galati, 40 anni, di Vibo Valentia; Antonina Giofrè, 51 anni, di Soriano Calabro; Antonietta Giurlanda, 46 anni, di Soriano Calabro; Menuccia Giurlanda, 48 anni, di Gerocarne; Concetta Grillo, 33 anni, di Rombiolo; Maria Vittoria Grillo, 35 anni, di Soriano Calabro; Luisa Iennarella, 39 anni, di Serra San Bruno; Concetta Inzillo, 52 anni, di Soriano; Giuseppe Inzillo, 38 anni, di Sorianello; Rosa Inzillo, 52 anni, di Sorianello; Anna Maria Ionatia, 37 anni, di Soriano Calabro; Maria La Rocca, 66 anni, di Gerocarne; Domenico Marino, 32 anni, di Soriano; Filomena Muller, 57 anni, di Soriano; Maria Caterina Muller, 61 anni, di Sorianello; Rosaria Muller, 62 anni, di Pizzoni; Andreea Elena Mungiu, 36 anni, di nazionalità rumena, residente a Soriano; Maria Concetta Nardo, 36 anni, di Sorianello; Maria Teresa Nardo, 50 anni, di Pizzo; Anna Nesci, 55 anni, di Soriano; Francesco Nesci, 52 anni, di Sorianello; Giuseppe Nesci, 56 anni, di Soriano Calabro;

Immacolata Nesci, 58 anni, di Soriano Calabro; Luciano Nesci, 44 anni, di Sorianello; Maria Teresa Nesci, 52 anni, di Soriano; Maria Rosa Nesci, 59 anni, di Sorianello; Marianna Nicolosi, 50 anni, di Gerocarne; Maurizio Nicolosi, 45 anni, di Acquaro; Mary Orecchio, 23 anni, di Soriano; Anna Pagano, 56 anni, residente a Roma; Giuseppe Paniconi, 60 anni, di Soriano; Elisabetta Papa, 35 anni, di Brognaturo; Rosalba Pascali, 47 anni, originaria di Pizzoni, residente a Puzzarro (No); Giuseppina Paniconi, 35 anni, di Soriano; Annamaria Pileggi, 40 anni, di Soriano; Daniela Polimeno, 38 anni, di Soriano; Giuseppe Polimeno, 42 anni, di Soriano; Nicolina Piperno, 61 anni, di Pizzoni; Anna Prestanicola, 62 anni, di Soriano; Elena Prestanicola, 45 anni, originaria di Soriano e residente a San Giuliano Terme (Pi); Filomena Prestanicola, 47 anni, di Soriano; Francesco Prestanicola, 50 anni, di Soriano; Gaetana Prestanicola, 67 anni, di Soriano; Maria Teresa Prestanicola, 57 anni, di Soriano; Roberto Prestanicola, 41 anni, di Soriano; Dorina Patru, 38 anni, rumena residente a Soriano; Teresa Sabatino, 44 anni, di Gerocarne; Elisabetta Sacchinelli, 49 anni, di Sorianello; Antonio Sorace, 56 anni, di Acquaro; Massimiliano Sorace, 46 anni, di Soriano;

Ave Maria Rosa Sorbara, 36 anni, di Soriano; Antonella Staglianò, 32 anni, di Gerocarne; Antonio Stambè, 26 anni, di Gerocarne; Claudia Tassone, 57 anni, di Soriano; Filomena Tassone, 40 anni, di Soriano; Rosa Tassone, 58 anni, di Soriano; Ionela Toader, 40 anni, di Sorianello; Valentin Victor Toma, 33 anni, di Soriano Calabro; Angelina Urzia, 58 anni, di Soriano; Maria Teresa Urzia, 44 anni, di Soriano; Fiorina Vaccaro, 61 anni, di Soriano; Natuzza Vardaro, 68 anni, di San Costantino Calabro; Antonio Vavalà, 45 anni, di Spadola; Giuseppe Vavalà, 48 anni, di Serra San Bruno; Antonella Vilone, 43 anni, di Gerocarne; Italia Vilone, 67 anni, di Soriano; Maria Rosaria Vilone, 50 anni, di Soriano; Angela Vono, 40 anni, di Gerocarne; Damiano Zaffino, 51 anni, di Gerocarne; Enrico Zupo, 71 anni, di Mileto.

Fra le imputate per le quali il procuratore Camillo Falvo ha chiesto il rinvio a giudizio figura anche Rosa Inzillo, 52 anni, di Sorianello, coinvolta nell’inchiesta della Dda di Catanzaro e della Squadra Mobile di Vibo Valentia, denominata “Black Widows” e che il 21 settembre scorso è stata condannata dal Tribunale di Vibo a 5 anni ed 8 mesi per concorso in detenzione di armi, ma assolta dall’accusa di tentato omicidio ai danni di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne (affetto dalla sindrome di down) avvenuto il 28 luglio 2017.

