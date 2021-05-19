Stralciate altre 20 posizioni per difetti di notifica. Truffa aggravata ai danni dello Stato il reato contestato dal procuratore Camillo Falvo. Ecco chi sarà processato

Truffa aggravata all’Inps ed ai danni dello Stato. Questa l’accusa formulata dal procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e per la il gup, Francesca Del Vecchio ha rinviato a giudizio 107 imputati residenti per la maggior parte dei casi nelle Preserre vibonesi ma non solo. Sarebbero stati tutti assunti come braccianti agricoli nella ditta agricola di Michelino De Pace, ma in realtà – secondo l’accusa – non avrebbero svolto alcuna attività agricola. Falsi lavoratori, dunque, che per lo più hanno percepito somme di vario importo dall’Inps a titolo di disoccupazione e malattia. [Continua in basso]

Questi gli imputati mandati a giudizio, con il processo che inizierà il 28 ottobre prossimo dinanzi al Tribunale: Michelino De Pace, 50 anni, di Gerocarne ma domiciliato a Sorianello; Bruno Alessandria, 40 anni, di Sorianello; Salvatore Alessandria, 59 anni, di Soriano Calabro; Antonia Aloe, 44 anni, di Acquaro; Salvatore Amoroso, 56 anni, di Soriano Calabro; Rita Barba, 67 anni, di Sorianello; Rosa Barba, 53 anni, di Soriano Calabro; Laura Barbuto, 36 anni, di San Costantino Calabro; Mariagrazia Barilaro, 41 anni, di Gerocarne; Maria Graziella Barilaro, 49 anni, di Sorianello; Maria Teresa Barilaro, 64 anni, di Sorianello; Pasquale Barilaro, 47 anni, di Gerocarne; Annamaria Bartone, 43 anni, di Soriano Calabro; Giovanni Bava, 48 anni, di Soriano Calabro; Berarda Bertucci, 50 anni, di Soriano; Giuseppina Binanti, 40 anni, di Spadola; Francesco Caglioti, 58 anni, di Soriano Calabro; Immacolata Caglioti, 61 anni, di Gerocarne; Laura Caglioti, 54 anni, di Soriano Calabro; Maria Concetta Carchidi, 52 anni, di Serra San Bruno; Claudia Carè, 29 anni, di Acquaro; Daniela Carè, 29 anni, di Soriano Calabro; Pasquale Carè, 53 anni, di Acquaro;

Antonio Carpenti, 50 anni, di Soriano Calabro; Maria Caserta, 48 anni, di Acquaro; Angelo Castagna, 47 anni, di Soriano Calabro; Filomena Chiera, 60 anni, di Soriano; Maria Carmela Chiera, 32 anni di Gerocarne; Jenica Chirila, 43 anni, rumena residente a Sorianello; Elisa Cocciolo, 40 anni, di Soriano; Elisabetta Ciconte, 61 anni, di Sorianello; Maria Rosaria Ciurlia, 38 anni, di Sorianello; Francesca Cocciolo, 55 anni, di Soriano; Vincenzo Cocciolo, 33 anni, di Sorianello; Maria Teresa Cosmano, 43 anni, di Sorianello; Rita Costa, 60 anni, di Serra San Bruno; Ketty Cullia, 32 anni, di San Gregorio d’Ippona; Maria Cupelli, 49 anni, di Ionadi; Carolina Cupi, 66 anni, di San Costantino Calabro; Antonietta Daniele, 65 anni, nativa di Acquaro, residente a Vibo Valentia; Giuseppe Demasi, 62 anni, di Sorianello; Pietro De Pace, 49 anni, di Gerocarne; Rosa De Pace, 45 anni, di Gerocarne; Rosalba Di Niglio, 47 anni, di Gerocarne; Maria Donato, 43 anni, di Pizzoni; Elisabeth Fatiga, 52 anni, di Gerocarne; Rossana Fatiga, 39 anni, di Gerocarne; Eleonora Figliuzzi, 55 anni, di Sorianello; Maria Stella Figliuzzi, 42 anni, di Serra San Bruno; Stefano Figliuzzi, 59 anni, di Sorianello; Solange Foffi, 39 anni, di Sorianello; Cinzia Franzese, 36 anni, di Gerocarne; Elena Fresca, 57 anni, di San Costantino Calabro; [Continua in basso]

Maria Vittoria Fuscà, 34 anni, di SorianoCalabro; Tiziana Galati, 41 anni, di Vibo Valentia; Antonina Giofrè, 52 anni, di Soriano Calabro; Antonietta Giurlanda, 47 anni, di Soriano Calabro; Menuccia Giurlanda, 49 anni, di Gerocarne; Concetta Grillo, 34 anni, di Rombiolo; Giuseppe Inzillo, 39 anni, di Sorianello; Rosa Inzillo, 53 anni, di Sorianello; Maria La Rocca, 67 anni, di Gerocarne; Filomena Muller, 58 anni, di Soriano; Maria Caterina Muller, 62 anni, di Sorianello; Rosaria Muller, 63 anni, di Pizzoni; Maria Concetta Nardo, 37 anni, di Sorianello; Maria Teresa Nardo, 51 anni, di Pizzo; Anna Nesci, 56 anni, di Soriano; Francesco Nesci, 53 anni, di Sorianello; Giuseppe Nesci, 57 anni, di Soriano Calabro;

Immacolata Nesci, 59 anni, di Soriano Calabro; Maria Teresa Nesci, 53 anni, di Soriano; Maria Rosa Nesci, 60 anni, di Sorianello; Marianna Nicolosi, 51 anni, di Gerocarne; Maurizio Nicolosi, 46 anni, di Acquaro; Mary Orecchio, 24 anni, di Soriano; Giuseppe Paniconi, 61 anni, di Soriano; Elisabetta Papa, 36 anni, di Brognaturo; Giuseppina Paniconi, 36 anni, di Soriano; Annamaria Pileggi, 41 anni, di Soriano; Daniela Polimeno, 39 anni, di Soriano; Giuseppe Polimeno, 43 anni, di Soriano; Anna Prestanicola, 63 anni, di Soriano; Elena Prestanicola, 44 anni, originaria di Soriano e residente a San Giuliano Terme (Pi); Gaetana Prestanicola, 68 anni, di Soriano; Maria Teresa Prestanicola, 58 anni, di Soriano; Roberto Prestanicola, 42 anni, di Soriano; Elisabetta Sacchinelli, 50 anni, di Sorianello; Antonio Sorace, 57 anni, di Acquaro; Massimiliano Sorace, 47 anni, di Soriano; [Continua in basso]

Ave Maria Rosa Sorbara, 37 anni, di Soriano; Antonella Staglianò, 33 anni, di Gerocarne; Antonio Stambè, 27 anni, di Gerocarne; Claudia Tassone, 58 anni, di Soriano; Rosa Tassone, 59 anni, di Soriano; Ionela Toader, 41 anni, di Sorianello; Angelina Urzia, 59 anni, di Soriano; Maria Teresa Urzia, 45 anni, di Soriano; Fiorina Vaccaro, 62 anni, di Soriano; Natuzza Vardaro, 69 anni, di San Costantino Calabro; Antonio Vavalà, 46 anni, di Spadola; Giuseppe Vavalà, 49 anni, di Serra San Bruno; Antonella Vilone, 44 anni, di Gerocarne; Maria Rosaria Vilone, 51 anni, di Soriano; Angela Vono, 41 anni, di Gerocarne; Damiano Zaffino, 52 anni, di Gerocarne; Enrico Zupo, 72 anni, di Mileto.

Stralciate per difetti di notifica le posizioni dei seguenti indagati: Giglia Aloe, 46 anni, di Acquaro; Luisa Bartolotta, 27 anni, di Sorianello; Giusy Furlano, 32 anni, di Gerocarne; Maria Vittoria Grillo, 35 anni, di Soriano Calabro; Luisa Iennarella, 39 anni, di Serra San Bruno; Concetta Inzillo, 52 anni, di Soriano; Anna Maria Ionatia, 37 anni, di Soriano Calabro; Domenico Marino, 32 anni, di Soriano; Andrea Elena Mungiu, 36 anni, di nazionalità rumena, residente a Soriano; Luciano Nesci, 44 anni, di Sorianello; Anna Pagano, 56 anni, residente a Roma; Rosalba Pascali, 47 anni, originaria di Pizzoni, residente a Puzzarro (No); ; Nicolina Piperno, 61 anni, di Pizzoni; Francesco Prestanicola, 50 anni, di Soriano; Filomena Prestanicola, 47 anni, di Soriano; Dorina Patru, 38 anni, rumena residente a Soriano; Teresa Sabatino, 44 anni, di Gerocarne; Filomena Tassone, 40 anni, di Soriano; Valentin Victor Toma, 33 anni, di Soriano Calabro; Italia Villone, 67 anni, di Soriano. Tali indagati torneranno dinanzi al gup il 17 settembre.

Nel collegio di difesa figurano gli avvocati: Giuseppe Orecchio, Raffaele Suppa, Francesco Rombolà, Raffaele Manduca, Salvatore Pronestì, Francesco Sorrentino, Michele Ciconte, Domenico Ioppolo, Aldo Currà, Nicola Papa, Assunta Montirosso, Maria Paglianiti, Vincenzo Idà, Giuseppe Gallucci, Sonia Lampasi.

Fra gli imputati mandati a giudizio figura anche Rosa Inzillo, 53 anni, di Sorianello, coinvolta nell’inchiesta della Dda di Catanzaro e della Squadra Mobile di Vibo Valentia, denominata “Black Widows” e che il 21 settembre dello scorso anno è stata condannata dal Tribunale di Vibo a 5 anni ed 8 mesi per concorso in detenzione di armi, ma è stata assolta dall’accusa di tentato omicidio ai danni di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne (affetto dalla sindrome di down) avvenuto il 28 luglio 2017.

