I mezzi diretti nei luoghi dei presidi allestiti nei pressi degli svincoli autostradali sono stati fermati e presi di mira con danni alle ruote dei mezzi. Indaga la polizia

Due camion scelti da alcuni autotrasportatori per presenziare al presidio di protesta contro il caro carburanti sono stati presi di mira da ignoti nel corso della notte e nelle prime ore della mattinata. Entrambi i mezzi pesanti sono stati fermati da ignoti mentre transitavano in strada per raggiungere i luoghi della protesta nei pressi degli svincoli autostradali di Pizzo Calabro e Vazzano. Una volta bloccati, ai due mezzi sono state squarciate le gomme. Su entrambi gli episodi indaga la Polizia di Stato dopo la denuncia dei proprietari dei camion finiti nel mirino. A Vazzano l’episodio è accaduto nel corso della notte, a Pizzo nelle prime ore della mattinata.