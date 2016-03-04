Il rinvenimento nella frazione di Vena Media. Accanto alla tomba una croce e dei fiori

Un feto morto di circa tre mesi è stato trovato sepolto sotto la statua della Madonna delle Grazie a Vena Media. La notizia è riportata nell’edizione di oggi de “Il Quotidiano del sud”. Con tutta probabilità si tratta di un feto umano anche se la certezza ufficiale dovrebbe avvenire nei prossimi giorni dopo l’esame del medico legale che verrà incaricato dall’autorità giudiziaria.

La creatura, lunga qualche centimetro, era contenuta in un contenitore di plastica ricoperto dal cellophane, coperto da uno strato di terra. Accanto alla “tomba” una piccola croce e dei fiorellini.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato che hanno sequestrato croce, fiori e contenitore. L’autorità giudiziaria avrebbe aperto un fascicolo.