Il malfunzionamento della canna fumaria avrebbe causato l'incendio scoppiato qualche ora fa in via IV Novembre. Evacuata una famiglia

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati a Filadelfia per lo spegnimento di un incendio che ha interessato un tetto in legno di un fabbricato in Viale 4 novembre.



Sul posto una squadra di vigili con supporto di autoscala ed autobotte. Al piano terra dello stabile abita una famiglia che in via precauzionale è stata fatta evacuare. I vigili del fuoco stanno accertando le cause dell’incendio che potrebbe essere stato scatenato da un malfunzionamento della canna fumaria.