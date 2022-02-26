Tutti gli articoli di Cronaca
I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati a Filadelfia per lo spegnimento di un incendio che ha interessato un tetto in legno di un fabbricato in Viale 4 novembre.
Sul posto una squadra di vigili con supporto di autoscala ed autobotte. Al piano terra dello stabile abita una famiglia che in via precauzionale è stata fatta evacuare. I vigili del fuoco stanno accertando le cause dell’incendio che potrebbe essere stato scatenato da un malfunzionamento della canna fumaria.