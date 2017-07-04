Dai ieri mattina è scomparso da casa un 77enne di cui non si hanno più notizie. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco ed i carabinieri

Manca da ieri da casa Giuseppe Iozzo, 77 anni, di Filogaso, vedovo. Il pensionato viveva da solo e nella giornata di ieri, secondo alcune testimonianze, sarebbe uscito di casa per recarsi in campagna a raccogliere origano.

Non è però più rientrato nella propria abitazione ed i familiari, non vedendolo tornare, hanno allertato le forze dell’ordine.

A Filogaso si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia con una squadra specializzata nelle ricerche dei dispersi nei dirupi e nelle campagne. A cercarlo anche i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei familiari.

Sono ore di apprensione a Filogaso e le forze dell’ordine ed alcuni familiari stanno battendo palmo a palmo le campagne intorno al paese nel tentativo di ritrovare sano e salvo l’anziano.