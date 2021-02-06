Lezioni sospese questa mattina per consentire le operazioni. Negativi tutti i tamponi effettuati sulla popolazione scolastica mentre altre due persone si aggiungono all’elenco dei guariti

Sono attualmente quattro i casi di positività al coronavirus nel comune di Filogaso. Tutti sono in isolamento fiduciario, così come le rispettive famiglie. Appare sotto controllo, dunque, la situazione nel piccolo comune vibonese dove, a partire dal 19 ottobre 2020, si sono registrati in totale 16 casi positivi. All’elenco dei guariti si sono aggiunte nelle ultime ore altre due persone, per un totale di 11. Nelle mese di novembre si è purtroppo verificato il decesso di un 58enne. Allo stato, le persone poste in quarantena sono 12, di cui otto in attesa dell’esito del tampone molecolare. Il quadro, molto chiaro e dettagliato, è fornito dall’Amministrazione comunale che invita a continuare a tenere alta la guardia: «Rimane molto importante proseguire nel rispetto delle regole, necessarie per contenere il contagio. Riduciamo al minimo i contatti sociali e indossiamo sempre la mascherina».

Mentre nella mattinata è stata effettuata la sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici, buone notizie arrivano anche dallo screening effettuato nei giorni scorsi sulla popolazione scolastica. «I tamponi processati questa mattina su alunni scuola infanzia (asilo) e secondaria di primo grado (media), docenti e personale Ata, sono tutti negativi – ha riferito il Comune guidato dal sindaco Massimo Trimmeliti -. Si ringraziano per la collaborazione i dottori Vito Barba e Andrea Dinatolo, i dipendenti comunali e i lavoratori della mobilità, il dirigente Raffaele Vitale e il Dsga Rosaria Imineo». Un ringraziamento «speciale», infine, ai bambini che «con coraggio e disponibilità si sono sottoposti ai test antigenici».