Fiaccolata per chiedere al vescovo Luigi Renzo un passo indietro sulla revoca del decreto di religione e culto

Mentre la Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, con il nuovo presidente Marcello Colloca, avvia prove di dialogo per cercare di sanare la frattura con il vescovo Luigi Renzo, susseguente alla bocciatura della riforma dello Statuto, “un gruppo di credenti, motivati dall’amore verso Gesù, il Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e mamma Natuzza” promuove “una fiaccolata silenziosa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul divieto di organizzare pubbliche attività di religione e di culto” nelle strutture della Fondazione sorte anni fa su input della mistica Natuzza Evolo.

L’iniziativa, rivolta “a tutti coloro i quali ne condividono l’intento”, si dovrebbe tenere giovedì prossimo alle 20, partendo dalla piazza antistante la Cattedrale di Mileto, “per poi concludersi, secondo il percorso stabilito con le autorità competenti, davanti ai cancelli della “Villa della Gioia” di Paravati con un momento di breve preghiera”.

Chiaro l’intento degli organizzatori di cercare di convincere il vescovo Luigi Renzo a recedere dalla revoca del decreto di religione e di culto, concesso anni fa dal suo predecessore monsignor Domenico Cortese. L’annuncio dell’organizzazione dell’evento viene divulgato in queste ore tramite facebook e il passaparola mediatico. La fiaccolata pacifica è, tra l’altro, tesa anche ad auspicare “nel più breve tempo possibile un intervento da parte del vescovo di Mileto che ripristini tali attività, così da permettere al popolo di Dio di poter esprimere con la preghiera la devozione al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime nella Fondazione medesima”. Assolutamente vietato portare stendardi, foulard o altri segni distintivi.

LEGGI ANCHE:

Fondazione di Natuzza Evolo: l’assemblea dei soci fondatori boccia le modifiche allo statuto

Fondazione di Natuzza: ecco tutti i particolari eclatanti della decisione del vescovo

Fondazione di Natuzza Evolo: revocato il decreto di culto emesso nel 1999

Tensioni nella Fondazione di Natuzza: Marcello Colloca nuovo presidente (VIDEO)

L’INTERVENTO | Mileto: scontro sullo statuto della Fondazione, la vera sconfitta è Natuzza

I finanziamenti alla Fondazione di Natuzza e le inchieste dei magistrati