Gli investigatori ipotizzano i reati di peculato e truffa. Indagato l'ex direttore generale della Provincia di Vibo Valentia

Il gip del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato il sequestro operato il 16 marzo scorso ai danni della Fondazione “Pro diversamente abili Onlus”, con sede a Ionadi, guidata dall’ex direttore generale della Provincia di Vibo Valentia Domenico Mazzitelli. Si tratta di una residenza per anziani, terreni, conti correnti e automezzi a cui erano stati apposti i “sigilli” dall’aliquota dei carabinieri “Ambiente e territorio” della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Vibo Valentia. Il valore complessivo dei beni ammonta a 500 mila euro.

L’ente è finito sotto indagine perché ritenuto al centro di un sistema di peculato e truffa che tra il 2005 e il 2012 lo avrebbe visto beneficiario di risorse pubbliche in modo del tutto illegittimo al punto di configurarsi – secondo l’accusa – come fondazione fittizia, gestita autonomamente e senza alcun tipo di controllo.

I beni oggetto del provvedimento di sequestro sono stati ora in parte affidati al Comune di Ionadi. L’indagine è andata avanti per oltre un anno e ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone, tutti ex dirigenti e funzionari della Provincia. Indagati passari ora da tre a due visto che il gip ha ritenuto di non dover procedere nei confronti di uno degli stessi. Rimangono iscritti sul registro degli indagati, al contrario, lo stesso Mazzitelli e Francesco Vinci, accusati di peculato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

I sequestri sono stati disposti su provvedimento del pm Michele Sirgiovanni.

Peculato e truffa, sigilli alla fondazione finanziata dalla Provincia