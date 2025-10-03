Le temperature sono crollate in tutta la provincia: da 3°C a Mongiana a 12°C a Mileto. Il tempo resta stabile e soleggiato, ma già da domenica è atteso un nuovo peggioramento

La perturbazione che nelle scorse ore ha interessato il Vibonese, portando piogge e temporali localizzati soprattutto lungo le aree costiere, si è ormai allontanata verso Sud. Al suo posto è giunta una massa d’aria decisamente più fredda per il periodo, in arrivo direttamente dalla Russia, che ha determinato un calo marcato e sensibile delle temperature su tutto il territorio.

I dati termici registrati nelle ultime ore parlano chiaro: Mongiana ha toccato i 3°C, Fabrizia i 4,8°C, Serra San Bruno i 7,1°C, Spadola i 7,5°C, San Nicola da Crissa 8,7°C, Joppolo 11°C, Vibo 11,4°C e Mileto 12°C. Anche lungo la fascia costiera i valori si sono mantenuti ben al di sotto delle medie stagionali, oscillando tra i 12 e i 15°C.

Nonostante le temperature rigide, le condizioni atmosferiche si presentano attualmente stabili, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Tuttavia, la tregua non durerà a lungo: da domenica, infatti, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe riportare instabilità sul Vibonese.