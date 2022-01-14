Rinvio a maggio per esaminare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura per il deputato, il cugino ed altre due persone sulla scorta delle indagini della Guardia di Finanza. Attraverso false fatture sarebbe stato alimentato un “sistema” di evasione

Ad ottobre alcuni difetti di notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare (con relativa richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura) nei confronti di alcuni indagati e dei loro difensori avevano fatto slittare l’udienza preliminare al 13 gennaio, ma anche ieri nulla da fare dinanzi al gup del Tribunale di Vibo Valentia per il procedimento penale che vede indagato anche il deputato del Movimento Cinque Stelle, Riccardo Tucci, per frode fiscale. Questa volta è il Covid a non aver permesso ad alcuni avvocati di essere presenti in udienza e da qui un rinvio da parte del giudice di oltre quattro mesi. Se ne riparlerà infatti il 19 maggio prossimo. [Continua in basso]

Dichiarazioni fraudolente, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per evadere le imposte aumentando i costi è l’ipotesi di reato contestata, attraverso due capi di imputazione, al deputato vibonese del M5S Riccardo Tucci. In particolare, Riccardo Tucci nella sua qualità di legale rappresentante della cooperativa “Assistenza Servizi telematici satellitari” sino al 19 marzo 2018, “al fine di evadere le imposte aumentando i costi da portare in deduzione del reddito e in detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, dopo aver fatto annotare nella contabilità della società una fattura del 10 marzo 2015 emessa dalla Autolettrosat srl, relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, la utilizzava nelle dichiarazioni delle imposte dirette e dell’Iva dell’anno 2015 ed in tal modo evadeva le imposte per un ammontare pari a 9mila euro”. Il reato porta quale luogo di commissione Vibo Valentia in data 19 settembre 2016.



Per quanto riguarda, invece, il secondo capo di imputazione, dal 31 ottobre 2014 al 28 febbraio 2018 “con una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante della “Assistenza Servizi telematici satellitari” sino al 19 marzo 2018,al fine di consentire l’evasione delle imposte sui redditi e sull’Iva alla Autolettrosat srl”, Riccardo Tucci emetteva una serie di fatture che per gli inquirenti sono relative “ad operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare” così diviso: anno 2014 euro 18.300,00, anno 2015 euro 222.400, anno 2016 euro 204.600,00 euro, anno 2017 euro 219.600,00, anno 2018 euro 36.600,00. Nei confronti di Riccardo Tucci il gip ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 9.000,00. Sequestro confermato poi dal Tribunale del Riesame ed anche dalla Cassazione che hanno rigettato sul punto il ricorso del deputato vibonese.



La richiesta di rinvio a giudizio interessa anche Adriano Tucci, 37 anni, di Ionadi, cugino del deputato vibonese. Vincenzo Schiavello, 48 anni, di Vibo Valentia, ex socio di Tucci e Domenico Garcea, 36 anni, di Ionadi (amministratore unico dal 30 giugno 2016 in sostituzione di Luigino Schiavello). Gli avvocati difensori sono Vincenzo Trungadi, Michelangelo Miceli, Domenico Servello, Leopoldo Marchese e Salvatore Pronestì.



