Allarme lanciato da alcuni residenti dell’area in cui sorge una cabina di derivazione. Immediato l’intervento dei carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona

Poteva verificarsi una nuova tragedia, l’ennesimo incendio o esplosione a causa di una fuga di gas. Ad evitare il peggio ed avviare la macchina dei soccorsi, alcuni residenti di località Piano dell’acqua di Capistrano, allertati dal forte odore di gas proveniente da una vicina cabina di derivazione. L’immediato intervento dei carabinieri della stazione di Monterosso, preso atto della situazione di pericolo, si è concentrato nella messa in sicurezza dell’area interessata di circa 200 metri quadrati. La zona è stata prontamente isolata tramite l’attivazione del piano di evacuazione per cinque abitazioni vicine. Tecnici della rete che gestisce la fornitura del gas, anch’essi intervenuti, riscontravano un’avaria alle tubature di ricongiunzione della “cabina snodo” con conseguente dispersione del combustibile. Le famiglie delle cinque abitazioni hanno trovato momentanea sistemazione da parenti e amici e rimangono in attesa del ripristino dello stato dei luoghi nonché della messa in sicurezza tuttora in corso. Il guasto che ha causato la fuoriuscita di gas è stato infatti individuato ed è in fase di riparazione.