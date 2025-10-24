Indagini in corso a San Costantino Calabro per far luce sull’incendio di un furgone parcheggiato sulla pubblica via. L’incendio si è sviluppato nel corso della notte e sul posto per spegnere le fiamme si sono portati i vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale di Vibo Valentia. Ingenti i danni, ancora in corso di quantificazione. Il mezzo appartiene a V.M., del luogo, titolare di una ditta di autotrasporti. Tempo fa contro altro mezzo dell’impresa ignoti avevano esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Per i rilievi e l’avvio delle indagini si sono portati sul luogo dell’incendio i carabinieri della locale Stazione. Utili potrebbero rivelarsi ai militari dell’Arma le immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Dai primi rilievi l’incendio appare di natura dolosa.