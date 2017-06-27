Un vasto fronte di fuoco si è sviluppato sul costone che sovrasta la ex Statale 522. I Vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme solo dopo diverse ore di lavoro

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nel pomeriggio di oggi, un’ampia zona incolta ricadente nel territorio comunale di Zambrone. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno letteralmente distrutto diversi ettari di vegetazione spontanea sul costone della collina che sovrasta il tracciato della ex statale 522.

Per domare le fiamme, che hanno lambito anche alcune abitazioni, sul posto si sono portate diverse unità dei Vigili del fuoco provenienti dal Comando provinciale di Vibo Valentia e dal distaccamento di Vibo Marina. Presenti anche i carabinieri della competente Stazione di Zungri e quelli della Compagnia di Tropea nonché i colleghi del 14esimo Battaglione “Calabria” di Vibo. Nei pressi dell’area interessata dal rogo anche il sindaco Corrado L’Andolina.

A causa della vastità del fronte di fuoco e della veemenza delle fiamme, le autorità presenti sul posto hanno provveduto ad evacuare, a scopo precauzionale, le abitazioni più prossime all’incendio alcune delle quali dotate di serbatoi del gas esterni. Anche i residenti della zona hanno provato ad arginare le fiamme con mezzi di fortuna.

Ripercussioni alla circolazione, che ha subito rallentamenti, si sono registrate lungo l’ex Statale 522 e anche la linea ferroviaria è stata temporaneamente interdetta al passaggio dei treni. Dell’incendio i Vigili del fuoco hanno avuto ragione solo dopo diverse ore di lavoro.