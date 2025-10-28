VIDEO | Due ventenni di Mileto erano proprio nelle vicinanze della Galleria Apollo dove i banditi hanno rubato gioielli per quasi 90 milioni di euro: «Prima hanno transennato l’area, poi quando abbiamo visto arrivare i poliziotti con i giubbotti antiproiettile è stato il caos»

Il furto dei gioielli della Corona al Museo del Louvre, compiuto lo scorso 19 ottobre , sta destando ancora oggi grande clamore. A compierlo, sembra ormai acclarato, sarebbero stati 4 rapinatori a volto coperto . Due di loro sono entrati nella Galleria Apollo del famoso plesso museale francese issati su un montacarichi , dopo aver provveduto a sfondare una finestra. Il fulmineo blitz è durato, fuga compresa a bordo di potenti scooter guidati dai complici, tra i sette e gli otto minuti . A dispetto del suo breve lasso di tempo, tuttavia, una volta rotta la teca contenente la preziosa refurtiva ha consentito agli autori del “ furto del secolo ” di impossessarsi di beni per un valore stimato di ben 88 milioni di euro . Gli attimi in cui è stata compiuta la rapina e quelli immediatamente successivi sono stati vissuti con grande tensione, paura e concitazione all'interno del Louvre, soprattutto da parte dei visitatori . Tra questi, il 25enne fumettista vibonese , F.L., in quei giorni in Francia per un incontro di lavoro, accompagnato dalla fidanzata 23enne, L.D..

A raccontare in esclusiva alla nostra testata quei momenti è, oggi, lo stesso giovane, nativo di Mileto . «Desiderosi di vedere la Gioconda - spiega - ci trovavamo in quei frangenti proprio nelle vicinanze della Galleria della Corona , quando degli addetti sono sopraggiunti di corsa chiudendo con delle transenne quell'ala. Alle prime richieste di spiegazioni ci hanno parlato di un problema tecnico , provvedendo nel contempo a convogliare noi e tutte le altre persone in un atrio e a rassicurarci sul fatto che a breve avremmo potuto proseguire lungo il percorso prestabilito. Subito dopo, però, sono entrati in campo gli agenti della Gendarmeria muniti di giubbotto antiproiettile e quant'altro».

«A quel punto - aggiunge il fumettista vibonese - presi giustamente dal panico , non sapendo cosa fosse successo e cominciando a pensare a un possibile attentato , io e la mia ragazza abbiamo deciso di tentare di percorrere di corsa il breve tragitto che portava a una vicina uscita d'emergenza , seguiti a ruota dagli altri visitatori convogliati nell'atrio. A tutto questo hanno fatto seguito i concitati momenti vissuti nell'attraversare insieme agli altri una scala mobile , la calca che ne è conseguita (con il possibile pericolo di rimanerne schiacciati) e, finalmente, il raggiungimento dell'agognata via di fuga che ci ha permesso di uscire fuori dal Louvre. Oggi - conclude FL, con accanto la fidanzata - rimane la paura per quello che abbiamo vissuto, ma soprattutto la contentezza per il pericolo scampato e per il fatto che, per fortuna, nessuno si sia alla fine fatto male ».