Circolazione ancora rallentata tra Curinga e Francavilla Angitola. I tecnici Rfi al lavoro per sostituire i cavi rubati. Due Intercity instradati via Mileto: niente fermate a Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera. Tutte le variazioni di orario e di percorso

Un furto di cavi di rame lungo la linea ferroviaria tirrenica sta provocando ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni nel Vibonese. I disagi sono iniziati nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre, e alle 18 la circolazione risultava ancora rallentata nel tratto compreso tra Curinga e Francavilla Angitola, sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea.

I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi sottratti e ripristinare la piena funzionalità degli impianti. Nel frattempo sia i treni Intercity sia i Regionali possono essere deviati sul percorso alternativo via Mileto, con conseguenti ritardi e modifiche al normale programma di viaggio.

Gli Intercity deviati via Mileto

Le ripercussioni più significative riguardano in particolare due Intercity. L'IC 551 Roma Termini-Reggio Calabria, partito dalla Capitale alle 9.26 e con arrivo previsto alle 18.52, è stato instradato via Mileto e non effettua le fermate di Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera.

Stessa sorte per l'IC 560 Reggio Calabria Centrale-Roma Termini, con partenza alle 14.21 e arrivo programmato alle 22.34: anche questo convoglio viaggia sul percorso alternativo via Mileto e salta le fermate di Nicotera, Ricadi, Tropea, Briatico e Vibo Marina.

Disagi dalle 15.10

Il problema era stato segnalato a partire dalle 15.10, quando era stato comunicato il rallentamento della circolazione a causa del furto dei cavi. A distanza di quasi tre ore, secondo l'aggiornamento diffuso da Trenitalia alle 18, la situazione non era ancora tornata alla normalità.

Per i viaggiatori diretti o in partenza dalle località della costa vibonese è dunque consigliabile verificare preventivamente l'andamento del proprio treno e le eventuali soluzioni alternative, mentre proseguono gli interventi sulla linea.