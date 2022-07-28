La cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comando tra Alberto Catone e Alberto Lippolis, proveniente da Roma

Nella mattinata odierna, nella caserma “Vizzari” di ViboMarina, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di comando del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, tra il tenente colonnello Alberto Catone, trasferito al Comando aeronavale centrale della Guardia di Finanza con sede a Roma e il tenente colonnello t.issmi (istituto superiore di Stato maggiore interforze) Alberto Lippolis, proveniente dal Comando generale della Guardia di Finanza di Roma. Alla cerimonia hanno presenziato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, il colonnello Massimo Ghibaudo, i comandanti dei reparti aerei e navali dipendenti, il personale del Roan (Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza), della Stazione navale e i finanzieri in congedo della locale sezione A.n.f.i. (Associazione nazionale finanzieri d’Italia). [Continua in basso]

Il tenente colonnello Alberto Catone, che lascia l’incarico dopo quattro anni di attività, caratterizzata da numerosi significativi risultati, ha ringraziato espressamente i militari del reparto operativo aeronavale che, con il loro impegno e lavoro di squadra, hanno permesso «il conseguimento di importanti traguardi operativi». Nel quadriennio di comando, la componente aeronavale regionale della Guardia di Finanza, con il reparto di prima linea del settore aeronavale dell’istituzione, ha conseguito «risultati di rilievo nel contrasto al traffico di migranti, ponendo in essere e perfezionando un modello operativo efficace, assicurando una sorveglianza aeromarittima in linea con il ruolo di polizia del mare assegnato al Corpo, di particolare delicatezza nel periodo di recrudescenza pandemica. Ha adempiuto in pieno il ruolo istituzionale di polizia economico-finanziaria in autonomia e a supporto della componente territoriale, operando in perfetta sinergia con le altre forze di Polizia nella regione». Il comandante subentrante, il tenente colonnello Alberto Lippolis, ha assicurato il massimo impegno nel perseverare nell’efficace azione di servizio. L’ufficiale, specializzato navale e di grande esperienza operativa, ha prestato servizio in Sardegna e in Lazio. Ha comandato, inoltre, unità navali d’altura della Guardia di Finanza.