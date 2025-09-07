Il quadro che alimenta i pozzi comunali è andato improvvisamente a fuoco, causando il disservizio che da qualche ora sta interessando il paese

Un improvviso guasto alle linee elettriche ha causato stamane una temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua in diverse zone di Nicotera. Il sindaco Giuseppe Marasco ha informato la cittadinanza anche attraverso i social, scusandosi per i disagi e rassicurando che «il problema è già sotto controllo». Secondo quanto riportato dal primo cittadino, «il guasto ha colpito le linee che alimentano i pozzi comunali, compromettendo la regolare fornitura idrica. La situazione è stata subito segnalata – ha precisato Marasco – e la ditta incaricata della manutenzione è già al lavoro per risolvere l’inconveniente nel minor tempo possibile».

L’Amministrazione comunale ha chiesto dunque «pazienza» ai residenti, assicurando poi «il massimo impegno per ripristinare il servizio al più presto e limitare i disagi per la popolazione». L’avviso inoltre, invita i cittadini alla comprensione, ribadendo la «priorità di riportare la situazione alla normalità in tempi rapidi».